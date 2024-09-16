"بكيت من اللي حصلي".. الغندور يكشف أقوال لاعب بيراميدز في شكوى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور نص أقوال مروان حمدي مهاجم بيراميدز في شكوى الأهلي بسبب تعدي الأخير على جماهير القلعة الحمراء بالسب، خلال مباراة الفريقين بالدوري الموسم الماضي.

وقال "الغندور" خلال برنامجه على قناة المحور: "لجنة الانضباط استدعت مروان حمدي مهاجم بيراميدز من أسبوع للتحقيق في الشكوى المقدمة ضده من النادي الأهلي، بسبب تجاوزاته ضد النادي وجماهيره".

أوضح: "مروان اعتذر أمام لجنة الانضباط برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وقال أنا بحترم الأهلي وجماهيره ومكنش قصدي، أنا كنت منفعل وكنت مضغوط وبكيت بيني وبين نفسي بسبب الهجوم عليا من الجماهير وسباب وشتائم فيا وفي زمايلي".

وأكمل: "مروان قال أنا نفسيا مضغوط وتعبان لأن طوال مشواري في الملاعب أنا بحترم كل الأندية والجماهير ومحصلش مني تجاوز ضد جماهير الأهلي أو مسؤوليه قبل كده".

وأكمل: "لجنة الانضباط حتى الآن لم تتخذ قرار في الشكوى لأنها تستكمل التحقيقات والاستماع لأقوال كلا من إمام عاشور وخالد عبد الفتاح وأعضاء مجلس الأهلي محمد الجارحي ومحمد سراج وسعد شلبي المدير التنفيذي للنادي".

وأتم تصريحاته: "اللجنة ستقوم أيضا بالتحقق مع ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز وأحمد زاهر المدير الإداري وأحمد الشناوي حارس المرمى ومروان حمدي وكريم حافظ ومحمود زلاكا ومحمود عبد العاطي".

اقرأ أيضا:

رسميا.. عودة أحمد شوبير مجددا بهذا البرنامج