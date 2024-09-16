اليوم.. منتخب شباب اليد يواجه تونس في نهائي أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

يواجه مساء اليوم الاثنين، منتخب شباب كرة اليد، نظيره التونسي صاحب الأرض والجمهور الثامنة مساءً، في نهائي بطولة إفريقيا المقامة بتونس بعد ضمان التأهل لكأس العالم في النسخة المقبلة.

منتخب اليد يسعى لمواصلة تألقه لحصد البطولة بتحقيق العلامة الكاملة من أجل الحفاظ على اللقب.

ونجح منتخب شباب كرة اليد في التأهل إلى النهائي بالفوز على نظيره الجزائري بنتيجة 38-32 في نصف نهائي بطولة إفريقيا.

وتأهل منتخب شباب كرة اليد مواليد 2004، إلى نصف النهائي بالفوز على ليبيا بنتيجة 39-15، بعد أن تأهل إلى ربع النهائي كأول مجموعته بعد الفوز على نظيره المغرب بنتيجة 29-27، في إطار ثالث مواجهات أحفاد الفراعنة.

ونجح منتخب شباب اليد في تحقيق الفوز على مالي بضربة البداية بنتيجة 45-18 في مباراة شهدت تفوق ملحوظ للمنتخب الوطني، الذي يعد من أبرز المرشحين للتتويج باللقب في ظل سيطرة الفراعنة على الصعيد الأفريقي، إذ أن المنتخب في مهمة الدفاع عن اللقب قبل أن يهزم غينيا 56-28.