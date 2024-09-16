قبل مباريات الليلة.. نظام بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم الإثنين، منافسات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في نسخته الجديدة، وذلك بعد إجراء بعض التغييرات في نظام البطولة.

نظام بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

تقام مباريات مرحلة الدوري بمشاركة 24 نادياً موزعين على منطقتين للغرب والشرق، في الفترة من 16 سبتمبر 2024 وحتى 19 فبراير 2025، بحيث يتقابل كل فريق مع ثمانية أندية مختلفة، عبر 4 مباريات على أرضه، و4 مباريات خارج ملعبه.

وتتأهل أفضل ثمانية فرق في كل دوري إلى دور الـ16، المقرر إقامة مبارياته في شهر مارس 2025.

وبداية من دور ربع النهائي وحتى المباراة النهائية ستقام البطولة بنظام البطولة المجمعة (التأهل من مباراة واحدة)، تقام في المملكة العربية السعودية، ذلك خلال الفترة من 25 أبريل وحتى 4 مايو 2025.

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى في كل دوري إلى المرحلة التالية من الدور ثمن النهائي الذي يلعب خلال شهر مارس 2025 وبنظام موجه، بحيث يلتقي صاحب المركز الأول مع صاحب المركز الثامن والثاني مع السابع والثالث مع السادس والرابع مع الخامس لتبلغ الأندية الثمانية الفائزة الدور ربع النهائي.