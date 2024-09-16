الحمام يعلن عن تعاقده مع احمد نظير

ياسر رشاد - القاهرة -
أعلن مجلس إدارة نادي الحمام عن ثاني صفقاته بفترة الإنتقالات الصيفيه بالتعاقد مع أحمد نظير لاعب الزرقا وبورفؤاد السابق لتدعيم صفوف الفريق إستعدادا للموسم الجديد.
وجاء التعاقد مع نظير بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة كابوريا على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكان اللاعب قد إجتاز الكشف الطبي الذي خضع له في الساعات الماضية ووقع على عقود الإنتقال رسمياً لصفوف الفريق المطروحي.
وقام عون خالد المدير الإداري بقيد اللاعب في قائمه الفريق بعد حسم الصفقة استعدادا للموسم الجديد.