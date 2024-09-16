تشكيل الشرطة المتوقع لمواجهة النصر السعودي الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق الشرطة العراقي نظيره النصر السعودي مساء اليوم الإثنين، في المباراة التي يحتضنها ملعب كربلاء الوطني، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا.

وتنطلق صافرة مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والعراق، والساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات.

التشكيل المتوقع لفريق الشرطة في دوري أبطال آسيا

تأتي تشكيلة فريق الشرطة المتوقع ضد النصر في دوري أبطال آسيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد باسل.

خط الدفاع: أحمد يحيى، فيصل جاسم، جمال بلعمري، سالمون كارلوس.

كما أن خط الوسط: فهد يوسف، بسام شاكر، حسين علي.

خط الهجوم: عبد الرازق قاسم، محمود المواس، لوكاس سانتوس.

وتعد هذه ثاني مباراة يخوضها النصر أمام الشرطة، فقد التقيا العام الماضي في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية 2023) وفاز النصر بهدف نظيف ليتأهل إلى النهائي ويحقق فوزا مثيرا أمام الهلال ليتوّج باللقب.