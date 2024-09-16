ياسر رشاد - القاهرة - أستقر المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لفريق الأهلي السعودي علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نظيره فريق برسبوليس الإيراني، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولي من دوري أبطال آسيا للنخبة 24-2025.

ويشارك الأهلي رفقة برسبوليس، في مجموعة الغرب، والتي تضم 12 فريقًا ومن المنتظر أن يخوض كل فريق 4 مباريات على أرضة و4 خارج أرضه، ثم يتأهل 8 فرق إلى دور الـ 16.

تشكيل أهلي جدة المتوقع لمواجهة برسبوليس الإيراني بدوري أبطال آسيا

من المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي ضد برسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة كالآتي وفقًا لرؤية الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للراقي.

حراسة المرمى : إدوارد ميندي

خط الدفاع : علي مجراشي- ميريح ديميرال- روجير إيبانيز- عبدالله العمار

خط الوسط : جابري فيجا- فرانك كيسيه

خط الهجوم : رياض محرز- روبرتو فيرمينو- إيفان توني- فراس البريكان

موعد مباراة الأهلي وبرسيبوليس في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبرسيبوليس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ويحتضنها ملعب «مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية» معقل الراقي بمدينة جدة السعودية.

وتذاع المباراة عبر فضائية bein sports afc 3 ، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.