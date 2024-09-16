مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يقام اليوم الاثنين عدد من المباريات المهمة والقوية في مختلف المسابقات والبطولات حول العالم في مقدمتها مباريات دوري أبطال آسيا بجانب مباراة بالدوري الإسباني وأخرى بالدوري الإيطالي.

دوري أبطال آسيا

وتقام اليوم الإثنين 4 مباريات غاية في القوة والندية ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة على النحو التالي:

العين الإماراتي والسد القطري

وتجمع أولى المباريات بين العين الإماراتي والسد القطري على ستاد هزاع بن زايد في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة لمكرمة والقاهرة الثامنة مساء بتوقيت أوبو ظبي.

وتذاع مباراة العين الإماراتي والسد القطري بالجولة الأولى من دوري أبطال اسيا حصريا على قناة beIN Sports AFC HD

الشرطة العراقي و النصر السعودي

وستكون المباراة الثانية قمة نارية بين النصر السعودي والشرطة العراقي والتي ستقام على ملعب المدينة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

وتذاع مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي حصريا على قناة beIN Sports AFC 2 HD

الأهلي السعودي ضد برسيبوليس الإيراني

وتجمع المباراة الثالثة بين الأهلي السعودي ونظيره برسيبوليس الإيراني على ملعب مدينة الأمير عبدالله الرياضية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة لمكرمة والقاهرة العاشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

وتذاع مباراة الأهلي السعودي وبرسيبوليس الإيراني حصريا على قناةbeIN Sports AFC 3 HD

استقلال طهران الإيراني ضد الغرافة القطرى

وتختم مباريات اليوم من دوري ابطال اسيا للنخبة بمواجهة استقلال طهران الإيراني ضد الغرافة القطرى على ملعب آز أدي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة العاشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

وتذاع مباراة استقلال طهران الإيراني ضد الغرافة القطرى حصريا على قناة beIN Sports AFC 1 HD

وتقام مباراة واحدة ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإسباني وتجمع بين فريقي رايو فاليكانو و أوساسونا على ملعب ملعب تيريزا ريفيرو، وتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء وتذاع حصريا على قناة beIN Sports 1 HD

وتقام اليوم أيضا مبارتين بالدوري الإيطالي ضمن الجولة الرابعة حيث يواجه فريق بارما نظيره أودينيزي على ملعب اينيو تارديني في تمام الساعة السابعة والنصف مساء وتذاع على قناة AD Sports 1 HD

كما يلتقي فريق لاتسيو مع نظيره فريق هيلاس فيرونا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء وتذاع حصريا على قناة AD Sports 1 HD