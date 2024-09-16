ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق العين الإماراتي، نظيره فريق السد القطري مساء اليوم الإثنين، في صدام شرس بمثابة نهائي مبكر، يجمعهما ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في نظامه الجديد.

ويتطلع فريق العين الإماراتي، في الحفاظ علي اللقب الآسيوي المتوج به في نسخته الأخيرة، بعدما حصد اللقب في الموسم الماضي.

تشكيل العين الإماراتي المتوقع لمواجهة السد القطري

من المتوقع أن يبدأ المدرب هيرنان كريسبو بالتشكيلة التالية:

حارس المرمى: خالد عيسى

الدفاع: خالد بطي – كوامي أوتون – فابيو كاردوسو – بندر الأحبابي

الوسط: بارك يونغ وو – يحيى نادر – سفيان رحيمي – ماتياس بالاسيوس – كاكو

الهجوم: لابا كودجو

موعد مباراة السد القطري والعين الإماراتي

وستقام مباراة العين والسد القطري في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

من المقرر أن تذاع مباراة العين والسد القطري عبر قناة beIN Sports