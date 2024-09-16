شقيق حسين الشحات يحضر جلسة محاكمة أحمد فتوح.. "صور"

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت، منذ قليل، جلسة المحاكمة الثانية للاعب أحمد فتوح، لاعب نادى الزمالك، أمام الدائرة الثانية لمحكمة جنايات مطروح، في قضية دهس أمين شرطة بسيارته، والقيادة تحت تأثير المخدر.

و شهدت الجلسة وجود شقيق حسين الشحات لمساندة اللاعب أحمد فتوح في جلسة الحكم.

شقيق حسين الشحات

شقيق حسين الشحات

شقيق حسين الشحات

شقيق حسين الشحات

وتنظر محكمة جنايات مرس مطروح، اليوم الإثنين، ثانى جلسات محاكمة لاعب نادي الزمالك أمام محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار بركات عبدالحليم والمستشار محمد عبدالسميع العشماوي، والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر.

ويعود سبب القضية إلى حادث دهس وقع في وقت سابق، حيث صدمت سيارة فتوح، التي كان يقودها، مواطنًا مصريًا يدعى أحمد السيد الشبكى، 54 عامًا، من الإسكندرية، مما أدى إلى وفاته، وأثبتت التحقيقات أن اللاعب كان يقود سيارته بسرعة جنونية، وتحت تأثير المواد المخدرة.