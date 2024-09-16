رئيس اتحاد اليد: جاهزون لتنظيم استثنائي لبطولة العالم للكراسي المتحركة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدكتور محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد أن كل الأمور الخاصة باستضافة بطولة العالم للكراسي المتحركة تسير في الطريق الصحيح .

وقال الأمين أن الأيام الماضية شهدت عقد عدة جلسات مع مسئولي الاتحاد الدولي للعبة بقيادة الدكتور حسن مصطفى في ظل حرص الجميع على خروج البطولة بأفضل شكل ممكن .

ووجه الأمين شكره إلى الدولة المصرية ممثلة في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم الكامل في استضافة أكبر البطولات العالمية على الأراضي المصرية كما توجه الأمين بالشكر إلى حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي للعبة ودوره الكبير في دعم اتحاد اليد واستضافة البطولات الكبرى أيضا مؤكدا أن كافة الأمور تسير بشكل مميز لتنظيم بطولة عالم استثنائية للكراسي المتحركة .

وأبدى رئيس اتحاد اليد ثقته الكاملة في منتخب الكراسي المتحركة في المنافسة بقوة على لقب البطولة في ظل جهاز فني قوي بقيادة وائل عبدالعاطي بالإضافة إلى تواجد عدد من اللاعبين المميزين أصحاب المستويات المميزة .

وقد أسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار كلًا من: “الهند، البرتغال، وتشيلي“.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات من مختلف دول العالم وهم: “مصر، البرازيل، اليابان، فرنسا، أمريكا، الهند، البرتغال، وتشيلي“.

وتضم قائمة منتخب مصر للكراسي المتحركة لليد لخوض البطولة كلًا من: “سامي منصور، توبة مجدي، محمد أنور، محمد حسب النبي، ربيع حسني، أحمد عصام خليل، مجدي طلعت، أحمد صلاح، آيات أحمد، وإيمان حسن“.

ويضم الجهاز الفني كلًا من: “الدكتور عادل إبراهيم المشرف العام على المنتخب، الكابتن وائل عبد العاطي مديرًا فنيًا، محمد فرج مدربًا، محمد عبد المنعم مديرًا إداريًا، والدكتور أحمد أكرم، والدكتور منة الله محمد أخصائي العلاج الطبيعي“.

وتعد هذه النسخة الثانية من البطولة، حيث أقيمت النسخة الأولى لبطولة العالم للكراسي المتحركة في مصر 2022، وحصل المنتخب المصري على المركز الثاني والميدالية الفضية .

وحقق منتخب كرة اليد للكراسى المتحركة الفوز الودي الثاني اليوم الأحد على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 2-0 ، وأقيمت المباراة علي مجمع صالات د.حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ..

وكان منتخبنا قد حقق فوزه الاول علي امريكا امس بنتيجة ٠/٣ ..

استفاد الفراعنة استفادة كبيرة من المباراتين الاخيرتين قبل انطلاق المونديال الثلاثاء المقبل .. ويحسب لاتحاد اليد برئاسة دكتور محمد الامين تنسبقه مع المنتخب الأمريكي الذي رغب في الحضور مبكرا الي مصر ، وتم الاتفاق معه علي خوض آخر تجربتين استعدادا لبطولة العالم ، التي تستضيفها مصر ، خلال الفترة من ١٥ والي ٢٢ سبتمبر الجاري على صالة د. حسن مصطفى..

ومن المقرر أن يعقد الإجتماع الفنى لبطولة العالم لكرة اليد للكراسى المتحركة غدا الأثنين ، بحضور مندوبى المنتخبات المشاركة لمناقشة تعليمات البطولة و نظامها ، على أن تفتتح يوم الثلاثاء على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

ووجه اتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين دعوة إلى الأندية لحضور اللاعبين حفل افتتاح بطولة العالم للكراسى المتحركة فى الثالثة عصر الثلاثاء القادم على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

ويبدأ منتخب فراعنة كرة اليد للكراسى المتحركة مواجهاته بلقاء تشيلى يوم 17 سبتمبر فى الثالثة عصرا، قبل أن يلتقى مع البرتغال يوم 18 فى الثانية عشرة والنصف ظهراً، وأخيرا يلتقى مع الهند فى نفس اليوم بالفترة المسائية.