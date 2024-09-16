العين الإماراتي يبدأ رحلة الحفاظ على اللقب الآسيوي بصدام السد القطري الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يقص فريق العين الإماراتي حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، شريط مبارياته في بطولة النخبة الأسيوية “النظام الجديد” بلقاء هام في مرحلة المجموعات ضد نظيره السد القطري ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

ويتطلع فريق العين لحصد النقاط الثلاثة مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور مساء اليوم، للحفاظ على لقبه الآسيوي المتوج به في النسخة الأخيرة.

موعد مباراة السد القطري والعين الإماراتي

وستقام مباراة العين والسد القطري في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

من المقرر أن تذاع مباراة العين والسد القطري عبر قناة beIN Sports

ونجح فريق العين الإماراتي في تدعيم صفوفه بضم 6 صفقات جديدة في مختلف المراكز، من أجل القدرة على الاستمرارية بالموسم المُدجج بالبطولات، حيث أبرم 6 صفقات خلال الميركاتو الصيفي، أحدثها منذ أيام، بالتعاقد مع الأرجنتيني فيليبي سالوموني الظهير الأيسر لجوراني الباراغوياني، وقبله ماتياس سيجوفيا، لاعب بوتافوغو البرازيلي، وماتيو سنابريا، الجناح الأيسر للانوس الأرجنتيني، وخالد بطي، لاعب وسط الوحدة، وسيكو بابا غاساما، لاعب وسط البطائح، وفابيو كاردوسو، قلب دفاع بورتو البرتغالي.