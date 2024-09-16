رمضان السيد: كولر مدرب استثنائي في تاريخ الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر مختلف عن أي مدرب جاء إلى مصر، ومنذ أول 25 دقيقة أشعر أن الفريق لم يكن في اجازة، والجانب البدني كان مميزًا لكل اللاعبين، مشيرًا إلى أن الفريق لعب بضغط عال أمام جورماهيا الكيني، وكل الخطوط كانت متجانسة تمامًا.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "كولر مدرب مختلف عن كل المدربين الآخرين، وكل اللاعبين تأقلموا على طريقة المدرب، ومفهوم الراحة السلبية ليس موجودًا بالنسبة لفريق الأهلي، وكل اللاعبين كانوا في أفضل مستوى فنيًا وبدنيًا، والأداء كان ممتع، ويجب أن نقوم بتوجيه الشكر لكولر في المقام الاول".

وأضاف: "كولر من المدربين القليليين الذي يبدأ الموسم مثلما انهى الموسم الماضي، ويقوم بعمل روتيشن مبكرًا، ولا ينتظر نهاية الدور الأول، وكل العناصر تشارك في المباريات، خوفا على اللاعبين من الاجهاد والإصابات، وكل عناصر الفريق تكون في أفضل فورمة فنية وبدنية".