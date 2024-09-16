شريف إكرامي : أنا ابن الأهلي البار .. وعلاقتي مع مجلس الإدارة يسودها الاحترام

ياسر رشاد - القاهرة - علق الحارس الدولي السابق شريف إكرامي ولاعب نادي بيراميدز الحالي على علاقته بالنادي الاهلي ومسؤولي القلعه الحمراء واللاعبين.

وقال خلال تصريحات اعلامية الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين : لم أهاجم النادي الأهلي مطلقًا خلال أي تصريح سابق، ولم انتقد مبادئ القلعة الحمراء، وأنا ابن بار للأهلي

وواصل في تصريحاته : علاقتي مع أعضاء مجلس الأهلي يسودها الاحترام، ومقولة الدماطي عن انضمام إمام عاشور للأهلي لا تناسب دستور الأهلي هكذا علقت في فترة سابقة ولم اتهكم على قيم الأحمر.

وأضاف الأهلي عمل اسمي وتاريخي، ومصطفى فتحي اعتذر لي بعد الموقف الأخير بيننا في مباراة الأهلي، ليس لي علاقة برسالة أحمد فتحي لجماهير الأهلي عند رحيله إلى بيراميدز.