شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك راحة اليوم ويبدأ الاستعداد غدا للقاء الشرطة الكينى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الاثنين. ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية مساء غد، الثلاثاء، على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الشرطة الكيني، المقرر لها 20 سبتمبر الجاري، فى إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت بعثة الفريق وصلت إلى القاهرة في الحادية عشرة صباح اليوم الاثنين قادمة العاصمة الكينية نيروبي، عقب مواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك حقق الفوز على الشرطة الكيني بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في المباراة التي أقيمت عصر السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي.