شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية الأهلي فى جورماهيا تزف بشرى سارة لكتيبة كولر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب نيايو الوطني.

وتحمل الأراضي الكينية بشرى سارة للأهلي عندما يفتتح عليها مشواره في دوري أبطال أفريقيا، حيث ينجح فى حصد اللقب بالنهاية.

كانت البداية عام 2006، حين افتتح الأهلي مشواره في دوري الأبطال بمواجهة توسكر الكيني ليفوز عليه ذهاباً 2-0 وإياباً 3-0، ثم توج باللقب فى النهاية على حساب الصفاقسي التونسي.

وتكرر الأمر نفسه عام 2013 حين واجه الأهلي توسكر أيضاً فى دور الـ32، ليفوز عليه ذهابا 2-1 وإيابا 2-0، وفاز باللقب أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

ويحمل فريق الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا في آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجي التونسي بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربي بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويُمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية ، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية.

ويستعد الأهلى لمواجهة جورماهيا الكينى في السابعة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى في إياب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.