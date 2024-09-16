شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد الفوز على الشرطة الكينى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة عائدة من كينيا، بعد الفوز على ‏الشرطة الكينى بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت عصر السبت الماضى فى ذهاب دور الـ32 ‏لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، واستغرقت الرحلة حوالي خمس ساعات تقريباً.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة جوزيه جوميز، اللاعبين فرصة التجول بالعاصمة الكينية نيروبي صباح أمس، الأحد، عقب مواجهة الشرطة الكيني، ووافق الجهاز الفني على تنظيم جولة ترفيهية للاعبين بعد مواجهة الشرطة الكيني، وذلك لزيارة بعض المعالم السياحية في نيروبي.

وأعرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن ارتياحه بعد الفوز على الشرطة الكيني بهدف دون رد فى مباراة ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال جوميز فى تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك عقب المباراة، "أكثر شيء كان مهما بالنسبة لي هو تحقيق الفوز، وأدينا بعض المهام الجيدة داخل الملعب".

وأضاف المدير الفني للزمالك، "سلوك اللاعبين داخل الملعب كان جيدًا، والأداء تأثر نسبيا بسبب نقص الأوكسجين بسبب حالة الطقس في كينيا، وهو ما جعل التنفس صعباً في بعض الأوقات"."

وتابع جوميز، "هناك أخطاء دفاعية في الفريق ظهرت خلال المباراة سنعمل على علاجها في الفترة المقبلة، ولكن الأمر الجيد أننا نجحنا في تحقيق الفوز والحفاظ على الهدف".