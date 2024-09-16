شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج استعداد الأهلى لمواجهة الإياب أمام جورماهيا الكينى والان مع تفاصيل الخبر

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، خوض فريقه تدريباً استشفائياً اليوم، الاثنين، بعد عودة البعثة من نيروبى فى الساعات الأولى من فجر اليوم على أن يحصل الفريق على راحة من المران غداً الثلاثاء ثم يستأنف تدريباته أيام الأربعاء والخميس والجمعة قبل خوض لقاء العودة أمام جورماهيا مساء السبت المقبل.

ويستعد الأهلى لمواجهة جورماهيا الكينى في السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى في إياب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.

يذكر أن الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة آخرها الموسم الماضي، حيث يحمل الرقم القياسي كأكثر نادٍ توج باللقب.