بطولة فرنسا: مرسيليا يُعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي لضم رابيو

الرياص - اسماء السيد - مرسيليا : توصل نادي مرسيليا الفرنسي لكرة القدم لاتفاق مع مواطنه لاعب الوسط الدولي أدريان رابيو الذي يبحث عن فريق منذ انتهاء عقده مع يوفنتوس الإيطالي، وفق ما أعلن ليل الأحد، بانتظار "نتائج الفحص الطبي" لاتمام الصفقة نهائيا.

وقرر ابن الـ29 عاما عدم مواصلة المشوار مع يوفنتوس بعد وصوله إلى نهاية عقده معه في حزيران/يونيو، وقدم تضحيات مالية كبيرة كي ينضم إلى مرسيليا، وهو الذي كان يتقاضى سنويا 7 ملايين يورو سنويا وفقا للصحافة الإيطالية.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات لوكالة فرانس برس قبل وقت قصير من إعلان مرسيليا إن "المناقشات تتعلق بعقد لمدة موسمين. لم تصل إلى نهايتها بشكل كامل، لكن المفاوضات متقدمة".

ودافع رابيو عن ألوان يوفنتوس لمدة خمسة مواسم وحقق مع "السيدة العجوز" لقب الدوري المحلي عام 2020، ولقبين في كأس إيطاليا عامي 2021 و2024، قبل أن يرفض تجديد عقده.

وقال اللاعب في 24 حزيران/يونيو الفائت "اعتقدت أنه ستتم تسوية مستقبلي قبل كأس أوروبا 2024" حيث بلغت فرنسا نصف النهائي.

وأضاف "كان من المفترض أن نجري مناقشة (مع النادي) عند انتهاء البطولة (المحلية)، لكن ذلك لم يحدث، ثم لم يتبق سوى أيام قليلة لأخذ قسط من الراحة والانضمام إلى تجمّع منتخب فرنسا".