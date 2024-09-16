شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة فراعنة كرة اليد للكراسى المتحركة فى بطولة العالم بمصر والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفنى لمنتخب كرة اليد للكراسى المتحركة ، بقيادة وائل عبد العاطى، على قائمة الفراعنة فى منافسة بطولة العالم المقرر إنطلاقها غدا، الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 21 سبتمبر الجارى بصالة حسن مصطفى.

وضمت قائمة المنتخب المصري كلًا من: "سامي منصور، توبة مجدي، محمد أنور، محمد حسب النبي، ربيع حسني، أحمد عصام خليل، مجدي طلعت، أحمد صلاح، آيات أحمد، وإيمان حسن".

ويضم الجهاز الفني كلًا من: "الدكتور عادل إبراهيم المشرف العام على المنتخب، الكابتن وائل عبد العاطي مديرًا فنيًا، محمد فرج مدربًا، محمد عبد المنعم مديرًا إداريًا، والدكتور أحمد أكرم، والدكتور منة الله محمد أخصائي العلاج الطبيعي“.

وأسفرت قرعة البطولة عن لعب المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار كل من: "الهند، البرتغال، وتشيلي".

وتعد هذه النسخة الثالثة من البطولة، حيث أقيمت النسخة الثانية لبطولة العالم للكراسي المتحركة في مصر 2022، وحصل المنتخب المصري على المركز الثاني والميدالية الفضية بينما نظمت البرتغال النسخة الاولى.