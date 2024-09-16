شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تطلب استمرار الدورى بنظامه الطبيعى وتعترض على التجربة البلجيكية والان مع تفاصيل الخبر

طلبت أندية الدورى الممتاز استمرار المسابقة بشكلها الطبيعى فى الموسم الجديد رافضين فكرة إقامة الدورى الاستثنائى أو النظام البلجيكى.

ودعت رابطة الأندية المصرية المحترفة رؤساء وممثلى الدورى المصرى الثمانية عشر فى الموسم المقبل للاجتماع الأربعاء المقبل 18 سبتمبر لمناقشة شكل الدورى فى الموسم الجديد.

وقدم عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على إدارة المسابقات، 3 تصورات متضمنة شكل الدورى الممتاز فى الموسم الجديد 2024 – 2025، وتم تقديم هذه المقترحات لرابطة الأندية المحترفة.

وتضمن المقترح الأول إقامة بطولة الدورى من دور واحد على أن يلعب كل فريق 17 مباراة ثم يتم تقسيم الفرق لتتنافس الـ10 فرق في المقدمة على لقب الدوري، بينما ينافس الـ8 فرق الباقية على الهروب من الهبوط "النظام البلجيكى".



بينما يتضمن المقترح الثاني إقامة الدوري بالنظام العادي من مجموعة واحدة بنظام الذهاب والإياب، بينما يتضمن المقترح الثالث إقامة الدوري من مجموعتين.



ومن المقرر أن يتم عرض التصورات الثلاث على الأندية للتصويت واختيار الأفضل من بينهم خلال الأيام القليلة المقبلة.