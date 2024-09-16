شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات مودرن سبورت تنتظر رفع إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر نادي مودرن سبورت قرارا من الفيفا، اليوم الاثنين، لرفع إيقاف القيد عن النادي، تمهيداً لقيد صفقاته الـ 15 الجديدة فى قائمة الموسم الجديد.

وسدد نادي مودرن سبورت مستحقات الغاني دياوسي تيلور خلال الأسبوع الماضي، وينتظر النادي فقط خطاباً من الفيفا يتم إرساله إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم يفيد بإنهاء أزمة مستحقات اللاعب ورفع القيد لتسجيل اللاعبين الجديد.

وكان الفيفا قرر حرمان مودرن سبورت من قيد صفقاته الجديدة، لعدم التزامه بدفع المستحقات المتأخرة للاعبه السابق دياويسي تايلور.

وأعلن نادي مودرن سبورت، في وقت سابق، فسخ تعاقده مع الدولي الغاني دياويسي تايلور، مهاجم الفريق، بعدما ظهر بأداء مخيب للآمال في الدوري المصري.

من ناحية أخرى، حرص لاعبو مودرن سبورت على استقبال زملائهم الجدد بشكل مميز خلال المران الأول للفريق، وبدأ فريق مودرن سبورت، استعداداته للموسم الجديد الذي ينطلق يوم 25 أكتوبر المقبل، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق.

و تواجد نجوم مودرن سبورت بمعسكرهم التدريبي في القاهرة، وكان محمود عبد الرحيم جنش، غنام محمد وأحمد عاطف أبرز الحضور،كما حضر هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي لمتابعة سير التدريبات تحت قيادة طلعت يوسف بعد انضمام 15 صفقة جديدة.

وجاءت قائمة الصفقات الجديدة التي تعاقد معها مودرن سبورت كالتالي:

حراسة المرمى : محمد مجدي حارس مرمى فريق الداخلية وكريم عماد حارس مرمى فريق حرس الحدود.

الدفاع: محمد دسوقي مدافع الإسماعيلي، وطارق محمد مدافع سبورتنج، ونادر هشام ظهير ايسر وادي دجلة.

الوسط: قائد منتخب غانا للشباب فريدريك كيسي، وعبد الله حافظ لاعب وسط مهاجم فريق اركا جدينيا البولندي، وعبد الرحمن شيكا لاعب وسط مهاجم فريق الانتاج الحربي، والبلجيكي محمد اميسي جناح بلدية المحلة، وأحمد مصطفى جناح سموحة، ومحمد مسعد جناح منتخب السويس، ومحمد صبري لاعب وسط فريق بروكسي.

الهجوم: الزامبي إينوك سكالا مهاجم فريق زيسكو يونايتد، والإنجليزي فيجيري شون شيما مهاجم نادي كامبريدج يونايتد، وضياء السيد مهاجم المنصورة.