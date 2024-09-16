شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينظم حفلًا بالمتحف الكبير لتوقيع شراكة الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

ينظم مجلس إدارة النادي الأهلي ، فى السابعة مساء اليوم الاثنين، حفلا في المتحف الكبير للكشف عن توقيع شراكة استراتيجية فى مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي والرياضي.

ويهدف الأهلي من وراء هذه الخطوة بحث سُبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجال الطب الرياضي، وطرق التغذية السليمة للاعبين، والوقاية من الإصابات، والتأهيل السريع من الإصابات.

ويُعد الأهلي أول نادٍ يُقدم على هذه الخطوة في منطقة الشرق الأوسط، ويتطلع مسئولوه لمواكبة التطورات الهائلة فى عالم التكنولوجيا بما يساهم في تطوير شئون النادي الرياضية.

وقامت الشركة المُنظمة للمؤتمر بالتنسيق مع الأهلي بتوجيه الدعوة لعدد كبير من كبار المسئولين حيث تمت دعوة ما يقرب من 7 وزراء معنيين بالأمر ، كما سيُشارك الموسيقار الكبير عمر خيرت في هذا الحدث الهام.

من ناحية أخرى، يبحث مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في رابطة الأندية المحترفة طريقة وموعد استلام درع الدوري الذي توّج به الفريق الموسم الماضي للمرة الثانية على التوالي والـ44 في تاريخ النادي.

ويتشاور الأهلي مع رابطة الأندية المحترفة لتحديد موعد وطريقة استلام درع الدوري، ورغم أن الطرفين سبق وأتفقا على قيام الرابطة بتسليم الدرع للأهلي في حفل كبير بأحد فنادق القاهرة إلا أن ضيق الوقت قد يحول ذلك.

رابطة الأندية قررت في البداية تسليم درع الدوري للأهلي في أخر مباراة بالموسم الماضي ، لكن حصول مارسيل كولر مدرب الأهلي ولاعبي الفريق الأساسيين على راحة بعد حسم اللقب وخوض أخر 3 مباريات في الموسم بالناشئين والبدلاء جعل الأهلي يطلب تأجيل استلام الدرع لحين تواجد المدرب ونجوم الفريق الأساسيين في حفل استلام الدوري.

وتواصل الأهلي مع رابطة الأندية بعدها لإقامة حفل بأحد الفنادق وتم الاتفاق على تسليم الدرع للأهلي ، لكن ضيق الوقت وارتباطات الفريق محلياً وأفريقياً قد تتسبب في تسليم درع الدوي للأهلي دون إقامة أي حفلات ، حيث سيتم إرساله للنادي بعيداً عن اي مظاهر إحتفالية لكن الأمر سيتحدد خلال الأيام المقبلة فقد يتم إقامة حفل يتم خلاله تسليم الدرع للأهلي حال الإتفاق على موعد مناسب.