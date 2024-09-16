شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس تكليف الحكام فوق الـ45 عاما بمباريات الدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

وافقت لجنة الحكام باتحاد الكرة على إجراء الكشف الطبي للحكام الذين تخطي عمرهم 45 عاما ويشاركون في الدوري الممتاز بصفة منتظمة، تمهيدا لاختيارهم بقائمة الحكام والحكام المساعدين وحكام الفار الذين سيتم تكليفهم لإدارة المباريات موسم 2024/2025.

وحددت لجنة الحكام باتحاد الكرة موعد إجراء الاختبارات البدنية للحكام المرشحين للقوائم الدولية، والدوري الممتاز في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2024 ، ويحدد اليوم بعد وصول شروط الترشيح للقوائم الدولية 2025.

وقررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم تحديد موعد معسكر إعداد الحكام للدوري الممتاز الجديد يوم 1 أكتوبر المقبل، على أن ينطلق معسكر إعداد الحكام لدورى المحترفين فى الفترة من 21 حتى 23 سبتمبر الجارى.

كما قررت اللجنة بدء اختبارات اللياقة البدنية بداية من 10حتى 20 سبتمبر 2024 لجميع الدرجات والمستويات المختارين لإدارة مباريات المسابقات التي تعينها لجنة الحكام الرئيسية بأربعة قطاعات القاهرة والمحافظات القريبة، الاسكندرية والمحافظات القريبة، القناة والاسماعيلية والمحافظات القريبة، الصعيد شمال وجنوب.