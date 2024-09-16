شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعالج أخطاء لاعبى الأهلي أمام جورماهيا قبل مواجهة الحسم بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

يعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، على عقد محاضرات فيديو مع لاعبيه لشرح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الذهاب أمام جورماهيا الكينى التي أقيمت أمس، الأحد بكينيا، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد سجلها رامى ربيعة هدف وبيرسى تاو "هدفين"، للعمل على تصحيحها قبل خوض مباراة الإياب باستاد القاهرة السبت المقبل، بعد إهدار لاعبو الفريق الاحمر فرص محققة للتسجيل فى شباك بطل كينيا.

ويناقش مارسيل كولر مع معاونيه خطة التحضير لمباراة جورماهيا ومشاهدة عدد من مقاطع الفيديو من مباراة الذهاب، من أجل معرفة أسلوب لعب بطل كينيا وطريقته في وضعية الدفاع والهجوم، وأبرز العناصر فى صفوفه، قبل وضع الخطة المناسبة التي تمكن الأهلي من عبوره وتحقيق الهدف المنشود.

ولم يشارك الأهلى في دور الـ 64 حيث أعفاه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب تصنيفه في البطولة، في الجهة المقبلة كان جورماهيا تأهل إلى الدور التمهيدي الثاني لملاقاة الأهلي، على حساب المريخ جوبا بالفوز عليه بنتيجة 5-2 بمجموع المباراتين.

من ناحية أخرى، يبحث مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في رابطة الأندية المحترفة طريقة وموعد استلام درع الدوري الذي توّج به الفريق الموسم الماضي للمرة الثانية على التوالي والـ44 في تاريخ النادي.

ويتشاور الأهلي مع رابطة الأندية المحترفة لتحديد موعد وطريقة استلام درع الدوري، ورغم أن الطرفين سبق وأتفقا على قيام الرابطة بتسليم الدرع للأهلي في حفل كبير بأحد فنادق القاهرة إلا أن ضيق الوقت قد يحول ذلك.

رابطة الأندية قررت في البداية تسليم درع الدوري للأهلي في أخر مباراة بالموسم الماضي ، لكن حصول مارسيل كولر مدرب الأهلي ولاعبي الفريق الأساسيين على راحة بعد حسم اللقب وخوض أخر 3 مباريات في الموسم بالناشئين والبدلاء جعل الأهلي يطلب تأجيل استلام الدرع لحين تواجد المدرب ونجوم الفريق الأساسيين في حفل استلام الدوري.

وتواصل الأهلي مع رابطة الأندية بعدها لإقامة حفل بأحد الفنادق وتم الاتفاق على تسليم الدرع للأهلي ، لكن ضيق الوقت وارتباطات الفريق محلياً وأفريقياً قد تتسبب في تسليم درع الدوي للأهلي دون إقامة أي حفلات ، حيث سيتم إرساله للنادي بعيداً عن اي مظاهر إحتفالية لكن الأمر سيتحدد خلال الأيام المقبلة فقد يتم إقامة حفل يتم خلاله تسليم الدرع للأهلي حال الإتفاق على موعد مناسب.