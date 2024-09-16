القط والفار.. تريند تصدر جوجل.. 7 لاعبين يشتهرون بأسماء طريفة في الدوري المصري (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

توجد ظاهرة غريبة في الدوري المصري، حيث يشتهر عدد من لاعبي كرة القدم بأسماء طريفة، وهو ما لم نسمع به في دوري آخر حول العالم.

وكان قد أطلق رواد وسائل التواصل الاجتماعي "تريند" على هذه الظاهرة، حيث يضعون صوت الأسم الذي يشتهر به اللاعب على مقطع فيديو يتحدث فيه.

قطة

كان أول من يستخدمه رواد وسائل التواصل الاجتماعي في هذا التريند، أحمد عاطف قطة لاعب نادي زد ومنتخب مصر الأولمبي.

القط

شهد الموسم الماضي من الدوري المصري تصعيد نادي الإسماعيلي للاعب يدعي عمر "القط" من مواليد 2005 "19 عاما".

الديب

ظهر كريم "الديب" لأول مرة في الدوري المصري مع نادي عثماثون قبل أن ينتقل إلى طنطا ومن ثم إعارة إلى الرجاء المطروحي والإسماعيلي، حتى استقراره مع نادي الاتحاد السكندري.

كناريا

صعد محمد متولي "كناريا" للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون في موسم 2017/18 ثم انتقل إلى سيراميكا كليوباترا في موسم 2022/23، ليعود إلى سموحة على سبيل الإعارة بعدها بعام واحد.

الفار

بدأت شهرة إسلام "الفار" في كرة القدم المصرية بعد انتقاله إلى النادي الأهلي في موسم 2016/17 قادما من نجوم المستقبل، قبل أن يرحل إلى طنطا بعدها بعام واحد، ويعود إلى النجوم مرة آخرى في موسم 2019، ليخوض إعارة عام مع سموحة، وينتقل إلى السكة الحديد الموسم الماضي.

الفيل

ظهر علي أحمد مهاب "الفيل" لأول مرة في الدوري المصري الممتاز مع نادي حرس الحدود، والذي انتقل منه إلى طلائع الجيش ويقضي معهم 5 مواسم، قبل أن ينتقل إلى مودرن سبورت موسم 2022/23.

تمساح

يعد اللاعب أحمد "تمساح" صاحب الـ38 عاما من أقدم اللاعبين الذين أطلق عليهم أسماء شهرة طريفة، ولعب في صفوف العديد من الأندية المصرية مثل، الداخلية وسموحة وحرس الحدود وبتروجيت، وينشط الآن مع فريق إيسترن كومباني.

اقرأ أيضًا:

المُعتزل (2).. إبراهيم سعيد من نجم كرة قدم مرورا "برقص النجوم" وصولا لتقديم البرامج

حب وطلاق وسجن.. 15 حكاية لنجوم الدوري المصري مع زوجاتهم (فيديو وصور)