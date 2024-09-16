سيد معوض : عودة الشناوي أساسيًا لحراسة الأهلي ثقة كبرى

ياسر رشاد - القاهرة - علق سيد معوض لاعب النادي الاهلي والمنتخب الوطني الأسبق على أداء طاهر محمد طاهر مع النادي الاهلي خلال الفترة الأخيرة كذلك عن عودة الحارس الدولي محمد الشناوي للمشاركة اساسيًا مع الأحمر.

وقال خلال تصريحات اعلامية الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين: "طاهر محمد لاعب جيد ومشكلته رقميًا ولا تناسب مركز الجناح في الأهلي، والمقارنة صعبة مع أي لاعب آخر في مركزه داخل الأهلي، الأهم أن تظهر امكانيات أي لاعب وتستمر لفترة طويلة، الاستمرارية هي الأهم في النادي الأهلي".

وأكمل: "محمد الشناوي عاد لمستواه الطبيعي مع الأهلي، وبالتأكيد أي لاعب يبتعد لفترة بسبب الإصابة ثم يعود للمستوى بالمشاركة في المباريات، ووسام أبوعلي يقدم مستوى جيد منذ الموسم الماضي".

وأشار إلى أن الزمالك حقق نتيجة جيدة خارج ملعبه، وبالتأكيد المباراة هي تكملة لفترة الاعداد، استعدادا لمباراة كأس السوبر الإفريقي.