بشير التابعي : قدرات لاعبي الأهلي تفوق فنيات الزمالك قبل مواجهة السوبر الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - علق بشير التابعي لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق على مستوى القطبين بعد خوضهما المواجهتين الافتتاحيتين بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وقال خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين : "كولر هو صاحب القرار الوحيد في الدفع بـ رامي ربيعة وياسر إبراهيم أو الدفع بـ أشرف داري، في لقاء السوبر الإفريقي، واعتقد أنه لن يوافق على هذه الصفقة إلا لو كان لاعب قوي، وهي مباراة هامة بالنسبة للأهلي لأنها تحسم لقب، والأهلي في كل المراكز يضم لاعبين مميزين، وهناك دائما حيرة لأي مدير فني في ظل كثرة العناصر الجاهزة، ووسام أبوعلي أصبح خارج التقييم، والجميع أصبح يثق في قدراته الفنية والبدنية".

وأكمل: "عبدالله السعيد ظهر بشكل جيد مع الزمالك، والهدف الذي سجله سوف يساهم في تقديم المزيد خلال المرحلة القادمة، وأتمنى أن تستمر النتائج الطيبة مع جوزيه جوميز، والفوز في النهاية أمر جيد في لقاء الذهاب، واعتقد أن جوميز يرى شئ ما في مركز السعيد رغم أنه (متكتف) في الجوانب الدفاعية".

وزاد: "من علامات الاستفهام هو التغييرات المستمرة في تشكيلة الزمالك منذ الموسم الماضي، ويظل زيزو في مكانة مختلفة، بالرغم من عدم حسم بعض المشكلات الخاصة بتجديد عقده، ولا أحد يعلم وضعية اللاعب حتى الآن، والأهم الفوز للفريق ولا يجب الحديث عن أي أمر سلبي".