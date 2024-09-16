شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى لبطولة العالم لكرة اليد للكراسى المتحركة والان مع تفاصيل الخبر

يعقد الاجتماع الفنى لبطولة العالم لكرة اليد للكراسى المتحركة اليوم، الاثنين، بحضور مندوبى المنتخبات المشاركة لمناقشة تعليمات البطولة ونظامها، على أن تفتتح الثلاثاء على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة محمد الأمين، استقر على اختيار أكرم أبو ريدة مديرًا للبطولة.

وأسفرت قرعة البطولة عن لعب المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار كل من: "الهند، البرتغال، وتشيلي".

وتعد هذه النسخة الثالثة من البطولة، حيث أقيمت النسخة الأولى لبطولة العالم للكراسي المتحركة في مصر 2022، وحصل المنتخب المصري على المركز الثاني والميدالية الفضية بينما نظمت البرتغال النسخة الثانية

ويشارك في البطولة 8 منتخبات من مختلف دول العالم وهم: “مصر، البرازيل، اليابان، فرنسا، أمريكا.