بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد الفوز على جورماهيا بثلاثية نظيفة- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:
وصلت قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة، بعد الفوز على جورماهيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.
من جانبه، أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على جورماهيا.
وأشاد المدير الفني للفريق، بالبداية القوية للأهلي في مستهل مشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا، على الرغم من أن الفريق لم يتدرب في الفترة الماضية سوى أسبوعين فقط وبدون اللاعبين الدوليين، الذين شاركوا مع الفريق قبل السفر بـ48 ساعة فقط.
ولفت إلى أن الجهاز الفني بذل مجهودًا كبيرًا لتجهيزهم للمباراة، إذ حرص على توجيه الشكر للاعبين، مؤكدًا أنهم تحكموا في إيقاع المباراة بشكل كامل والفوز بنتيجة جيدة.