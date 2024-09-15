الاتحاد السكندري يتعاقد مع محمد المغربى لمدة ثلاث مواسم

ياسر رشاد - القاهرة - أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى إجراءات التعاقد مع المدافع الواعد محمد المغربى ، لاعب النادى الأهلى و المنتخب الاوليمبى السابق و الذى يُجيد اللعب في مركزى قلب الدفاع و الظهير الأيسر.

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و وقع اللاعب على عقود إنضمامه لصفوف نادى الاتحاد السكندرى و التي تمتد إلى " ثلاث " مواسم قادمة عقب إنهاء كافة إجراءات أنتقاله مع النادى الأهلى الشقيق و التي تربطه علاقات طيبة و تاريخية مع زعيم الثغر .

وجاء التعاقد مع اللاعب عقب ترشيح و موافقة المدير الفني للفريق بابا فاسيليو و الكابتن إمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى

كل التوفيق و الأمنيات الطيبة للاعبنا محمد المغربى مع زعيم الثغر