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الاتحاد السكندري يتعاقد مع محمد المغربى لمدة ثلاث مواسم

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ياسر رشاد - القاهرة - أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى إجراءات التعاقد مع المدافع الواعد محمد المغربى ، لاعب النادى الأهلى و المنتخب الاوليمبى السابق و الذى يُجيد اللعب في مركزى قلب الدفاع  و الظهير الأيسر.

 

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و وقع اللاعب على عقود إنضمامه لصفوف نادى الاتحاد السكندرى و التي تمتد إلى  " ثلاث " مواسم قادمة عقب إنهاء كافة إجراءات أنتقاله مع النادى الأهلى الشقيق و التي تربطه علاقات طيبة و تاريخية مع زعيم الثغر .
وجاء التعاقد مع اللاعب عقب ترشيح و موافقة المدير الفني للفريق بابا فاسيليو و الكابتن إمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى
كل التوفيق و الأمنيات الطيبة للاعبنا محمد المغربى مع زعيم الثغر

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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