أبو ظبي الرياضية تنقل مواجهة الأهلي وجوروماهيا في إياب دور الـ 32 بأبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تذيع قناه ابو ظبي الرياضيه 1 بترددها المجاني على القمر الصناعي نايل سات مواجهه الإياب بين الأهلي ونظيره جورماهيا الكيني المقرر إقامتها في القاهرة الأسبوع المقبل.

كانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، ‏وصلت منذ قليل إلى مطار نيروبي، استعدادًا للعودة إلى القاهرة، بعد الفوز على ‏جور ماهيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد في ذهاب دور الـ32 ‏لدوري أبطال إفريقيا. ‏

وأعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، عن سعادته ‏بالفوز الذي حققه الأهلي ‏على جور ماهيا، مشيدًا بالبداية القوية للأهلي في مستهل مشوار الفريق في دوري ‏أبطال إفريقيا، على الرغم من أن الفريق لم يتدرب في الفترة الماضية سوى أسبوعين ‏فقط ‏وبدون اللاعبين الدوليين، الذين شاركوا مع الفريق قبل السفر بـ48 ساعة ‏فقط، ‏لافتًا إلى أن الجهاز الفني بذل مجهودًا كبيرًا لتجهيزهم للمباراة.‏

وحرص كولر على توجيه الشكر للاعبين، مؤكدًا أنهم تحكموا في إيقاع ‏المباراة ‏بشكل كامل والفوز بنتيجة جيدة.