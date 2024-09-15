بعثة الزمالك تلبي دعوة سفير مصر في كينيا لحفل عشاء بمنزله

ياسر رشاد - القاهرة - لبت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في كينيا، برئاسة أحمد خالد حسانين، عضو مجلس إدارة الأبيض، دعوة السفير وائل عطية سفير مصر في كينيا ، لحفل عشاء بمنزله مساء اليوم الأحد.

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ووجه أحمد خالد حسانين، الشكر لسفير مصر في كينيا، على الدعم و المؤازرة منذ قدوم البعثة إلى نيروبي، بجانب الاستضافة وتوجيه الدعوة لحفل العشاء.

ومن جانبه، رحب وائل عطية سفير مصر في كينيا، ببعثة فريق الزمالك، وتقدم بالتهنئة لهم بعد الفوز المهم الذي حققه الفريق على منافسه الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

وقال السفير المصري في كلمته المقتضبة:" رفعتم رؤوسنا جميعاً ، وننتظر منكم تأكيد التأهل في مباراة العودة المقرر لها الجمعة 20 سبتمبر الجاري بالقاهرة".

وحرص أحمد خالد حسانين على منح السفير درع نادي الزمالك في ختام حفل العشاء.

وكان الزمالك حقق الفوز على حساب الشرطة الكيني بهدف دون رد، في لقاء ذهاب دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، والذي أقيم على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي.