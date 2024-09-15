بطولة فرنسا: خسارة أولى لنانت هذا الموسم

الرياص - اسماء السيد - باريس : مُني نانت بخسارته الاولى هذا الموسم بسقوطه على أرضه أمام ضيفه رينس 1 2 الأحد، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وفوّت نانت فرصة اللحاق بمرسيليا وموناكو الثاني والثالث تواليا اللذين يملكان 10 نقاط، لكني بقي رابعا برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن لنس الذي يلعب لاحقا مع ضيفه ليون، ورينس.

وعلى الرغم من افتتاحه التسجيل وإضاعته كما هائلا من الفرص لتعزيز تقدمه، فأنه لم يتمكن من المحافظة على انتصاره ليسقط بهدف في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع.

افتتح نانت التسجيل بواسطة البرازيلي دوغلاس أغوستو من تسديدة قوية (28). لكن رينس رد بعدها بست دقائق بواسطة رأسية للزيمبابوي مارشال مونيتسي من إحدى الفرص النادرة لفريقه في الشوط الاول (34).

وتألق حارس رينس يهفان ضيوف بشكل كبير في الشوط الثاني مانعا نانت من اضافة اكثر من هدف محقق، قبل أن يسجل الضيوف هدف الفوز في الرمق الأخير عن طريق الياباني كيتو ناكامورا بتسديدة قوية (90+1).

وتغلب رين على مضيفه مونبلييه بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها كل من لودوفيك بلا (24) وأرنو كاليميوندو (35) والدنماركي ألبرت غرونبايك (60).

كما حقق تولوز فوزه الأول هذا الموسم وجاء على حساب لوهافر بهدفي البديل الغابوني شافي بابيكا (70) وييانتان يان غوبو (86).

وافتتح أنجيه رصيده من النقاط بتعادله أمام مضيفه ستراسبورغ 1 1.

تقدم ستراسبورغ عبر السويدي سيباستيان ناناسي (31)، وأدرك أنجيه التعادل بفضل السنغالي بامبا ديينغ (62).