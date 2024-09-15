شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحجز 14 مقعداً في دور الـ 16 ببطولة باريس المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل 14 لاعباً ولاعبة من مصر، إلى دور الـ 16 ببطولة باريس المفتوحة للاسكواش، والتي تقام فى فرنسا خلال الفترة بين 15 إلى 21 سبتمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار، كواحدة من أهم بطولات الاسكواش فى الموسم الجديد 2024-2025.

وجاءت نتائج المصريين خلال الدور التمهيدي كالتالي:

فوز نور الشربيني على الفرنسية كاميل سيرم بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-4, 11-6.

فوز يوسف سليمان على نيكولاس مولر بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-5, 11-4.

فوز مصطفى عسل على الكولومبي ميجيل رودريجيز بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-4, 11-8.

فوز روان العربي على النيوزيلندية جويل كينج بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 3-1: 8-11, 11-8, 11-2, 11-6.

فوز سلمى هاني على مواطنتها زينة ميكيوي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-2, 12-10.

فوز طارق مؤمن على فارس الدسوقي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 13-11, 11-4.

فوز علي فرج على الأمريكي تيموثي براونيل بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-8, 11-7.

فوز هانيا الحمامي على الأمريكية صابرينا صبحي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 11-9, 0-0 ret.

فوز كريم عبد الجواد على الفرنسي فيكتور كروين بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-14, 11-7, 11-7, 11-8.

فوز فريدة محمد على البلجيكية تيني جيليس بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 4-11, 11-9, 8-11, 12-10.

فوز نوران جوهر على ندى عباس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2, 11-2, 11-5.

فوز محمد الشربيني على الألماني رفائيل كندرا بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-7, 11-4.

فوز مازن هشام على الفرنسي أوجست دسورد بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-8, 11-7.

فوز فيروز أبو الخير على هنا رمضان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-9, 11-5.

هزيمة مريم متولي أمام الأمريكية أوليفيا ويفر بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-5, 11-4.

هزيمة علي أبو العينين أمام الويلزي جويل مكين بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 12-10, 11-1.

وكان الثنائي المصري نور الشربيني المصنفة العالمية الأولى لسيدات الاسكواش، وعلي فرج المصنف الأول عالمياً للرجال، قد توجا بلقب بطولة باريس التي انطلقت في نسختها الأولى خلال الموسم الماضي.