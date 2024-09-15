شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري ينهي اتفاقه مع ديفندر برتغالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى نادي الاتحاد السكندري اتفاقه مع البرتغالي فيليبي ناسيمينتو لاعب وسط جورنيك زابرزي البولندي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لاستكمال سلسلة التدعيمات القوية التي يبرمها زعيم الثغر في الميركاتو الحالي.

وعلم ”الخليج 365” أن فيليبي ناسيمينتو وصل إلى مصر وخضع للكشف الطبي بمعرفة نادي الاتحاد ومن المقرر أن يتم الانتهاء من حسم الصفقة خلال الساعات القادمة ليكون الصفقة رقم 13 لزعيم الثغر، على أن يتم التوقيع معه لمدة 3 سنوات قادمة.

وكان الاتحاد السكندري قد أبرم 12 صفقة خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد إعلان التعاقد مع كل من حامد الجابري ومروان داوود وعمرو جمعة وأحمد الشيمي وهشام عادل وأحمد أيمن وإسلام سمير وعبد الرحمن خالد جبنة ومحمود متولي وفادي فريد .

واتفق الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري على خوض مباراة ودية أمام فريق دلفي يوم الخميس المقبل، ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد، ورفع اللياقة البدنية للاعبين.

ويرغب الجهاز الفني بقيادة بابا فاسيليلو في خوض عدد كبير من المباريات الودية من أجل تجهيز لاعبيه فنيا وزيادة الانسجام بين اللاعبين القدامى والصفقات الجديدة، والتعود على أسلوب لعب المدرب القبرصي وفلسفته التدريبية.