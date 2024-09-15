شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الساعى يتلقى عزاء إيهاب جلال بجوار نصر أبو الحسن في الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد الكثير من الرياضيين على مراسم العزاء المقامة فى الإسماعيلية مساء اليوم الأحد، الذى يقيمه مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن فى النادى لعزاء إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الذى وافته المنية الأربعاء الماضى .

وحرص عمر الساعى لاعب الأهلى الحالى والإسماعيلى السابق على التواجد مبكرا واستقبل المعزيين بجوار المهندس نصر أبو الحسن وهشام محمد ومروان حمدى لاعبى الإسماعيلى.

وتواجد وفد من الأهلى يتكون من محمد سراج الدين ومحمد الدماطى ومهند مجدى أعضاء مجلس الإدارة، وكان فى استقبالهم على أبو جريشة ومصطفى شلة وباقى أعضاء مجلس إدارة الإسماعيلى.

وأقامت أسرة المدرب الراحل عزاء الجمعة الماضى بعد صلاة المغرب فى مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر، وتم تشييع جثمان إيهاب جلال من مسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير بعد وفاته مساء الأربعاء الماضى عقب تعرضه لأزمة صحية ومكث فى المستشفى عدة أيام قبل أن يرحل إلى مثواه الأخير.

وودع عدد كبير من نجوم الرياضة والمجتمع جثمان الراحل إيهاب جلال بعد أداء صلاة الجنازة عليه فى من مسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس.