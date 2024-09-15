شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الدالى يعتذر عن استكمال مهام عمله مع دايموند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر عمرو الدالى المديرالفنى لدايموند عن استكمال مهام عمله مع الفريق الذى ينافس بدورى القسم الثانى ب متمنيا لمجلس الإدارة التوفيق .

وأكد مصدر مسئول أن السبب الرئيسى وراء رحيل عمرو الدالى يرجع لعلمه دخول الإدارة فى مفاوضات قوية مع بعض المديرين الفنيين الأخرين من أجل استقطاب أحدهم لقيادة الفريق فنيا خلفا له دون علمه ففضل المدير الفني الرحيل.

وصعد دايموند الموسم الحالي من القسم الثالث إلى دورى القسم الثانى ب ويسعى خلال الموسم المقبل إلى المنافسة على الصعود لدورى المحترفين من أجل تحقيق آمال الإدارة في الصعود للدورى الممتاز في أقل من خمس أعوام .



عمرو الدالى



و أسفرت مباريات الأسبوع الأول للمجموعة الرابعة بالقسم الثاني ب عن المباريات التالية :-

تيم اف سي - دياموند

جمهورية شبين – الإنتاج الحربى

بنها – الشرقية للدخان

الو ايجيبت – اتحاد الشرطة

مصر للتأمين - البلاستيك

النجوم باي