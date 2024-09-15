"جالي ماتش في ليلة حنته" نجم المقاولون العرب السابق يحكي مواقف إنسانية من النني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تحدث أحمد صابر حارس مرمى المقاولون العرب ومنتخب مصر السابق، ومدرب حراس مرمى فريق المقاولون العرب مواليد 2008، عن علاقته بنجم المنتخب المصري وأرسنال السابق والجزيرة الإماراتي حالياً محمد النني.

وقال صابر في حواره مع موقع الخليج 365: "تألق محمد صلاح والنني في أوروبا، ساعد في تسويق إسم نادي المقاولون العرب عالمياً وعملت مع الثنائي خلال فترة تواجدي كمدرب للحراس في المقاولون العرب وكان الثنائي يلعبان في صفوف الفريق".

وأضاف: "تشرفت بنزول محمد النني إلى قريتي "شلشلمون" في محافظة الشرقية، للعب مباراة استعراضية في إحدى الدورات، بعد قيامي بتوجيه دعوة له".

وتابع: "علاقتي بمحمد النني قوية للغاية، ولا أنسى حضوره في قريتي لخوض المباراة الاستعراضية إحدى الدورات ليلة حنته، وشارك في شوط واحد فقط خلال المباراة وذهب بعد ذلك للحاق بحفل حنته".

وواصل: "وأنا على معرفة شخصية أيضاً بالكابتن ناصر النني والد محمد، النني من اللاعيبة الرجالة".

وأكمل: "النني تعرض للظلم خلال آخر سنتين في الأرسنال، على الرغم من تطوره الكبير في الفترة الماضية، وتواجده في الملعب يسهل الكثير من الأمور ويخلق حلول كبيرة لزملائه".

وأردف: "كنت أتمنى استمرار محمد النني في أوروبا، ولكن هذا قراره ونادي الجزيرة من الأندية العريقة في دولة الإمارات ويمتلك جماهيرية كبيرة".

وتابع: "من الممكن أن يكون في هناك أمور ساهمت في انتقال النني، إلى الجزيرة الإماراتي لا يعلم عنها أحد، وبإمكان النني العودة إلى أوروبا مرة آخرى".

واختتم صابر تصريحاته: "أثق في قدرة النني على تقديم موسم مميز رفقة الجزيرة الإماراتي، مثلما فعل في الأولمبياد وكان من أفضل اللاعبين".

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