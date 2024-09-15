Copules الدوري المصري.."من كوكي بتقولك ابعت النفقة إلى ربنا يوفقك ياحبيبي".. حكايات زواج أحمد الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

شهدت قصة زواج أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق والإسماعيلي الحالي الكثير من الأحداث التي أثارت جدل الشارع الرياضي المصري، خاصة بعد طلاقه مرتين على الرغم من حبه الشديد لزوجاته.

ويعد أحمد الشيخ من أشهر نجوم الجيل الجديد بالكرة المصرية، وتدرب مع العديد من المدربين الكبار، ومنهم الهولندي مارتن يول المدير الفني الأسبق للمارد الأحمر، والذي قال خلال ظهوره في برنامج "مع شوبير":" هو أكثر من أشاد بإمكانياتى وقال لي مستعد أزوجك ابنتى".

وبعد قصة حب كبيرة جمعته بزوجته الأولى، أحتفل الشيخ بحفل زفافه من دينا السعيد فى عام 2017 وأنجب منها طفلة وحيدة "مكة".

ولم تكتمل قصتهما لفترة طويلة ليعلن انفصاله عن زوجته الأولى، موجهاً صدمة كبيرة لها في 30 أغسطس 2019 بخطوبته من ندى محمد الناشطة على موقع التواصل الإجتماعي في حفل شهد حضور نجوم القلعة الحمراء، ونشر لاعب الدراويش وقتها صوراً من خطوبته، معلقاُ :"يا فرحة في وقتها جاتلي".

لترد طليقته الأولى عليه:"أولاً يا جماعه محدش يبعتلى مسدجات تانى دعواتكم فوق دماغي، بس أنا مش عندى موت، أنا زي الفل وربنا عوضنى بـ أحلى بنت ف الدنيا ثانياً من موقعي هذا كوكي بتبعتله تبارك وبتقولك زي ما بتعرف تخطب، يا بابي ابقى ابعت نفقتي الأول اللي انت موقفها عشان ربنا هيحاسبك".

وفي شهر يناير أحتفل أحمد الشيخ بحفل زفافه الثاني بحضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وبعد فترة من زواجهم زرق منها بابنته الثانية "كايلا".

وبعد رحيله عن صفوف الأهلي وجهت ندي رسالة دعم له عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" :"كلامى ده كمشجعة للنادى الأهلى مش كزوجة أحمد الشيخ، كلنا عارفين إمكانيات ومهارات أحمد الشيخ وعارفين برضو إنه ماخدش فرصة حقيقية فى النادى عشان يظهر مهاراته، زى ما كان فى نادى المقاصة وأخذ أفضل لاعب وهداف لموسم 2016 – 2017، ومع ذلك خلال تواجده الفترة دى كلها فى النادى لم يحدث منه أى تصرف يقلل منه أو من النادى، لذلك واجبنا نحو هذا الشخص أن نتمنى له الخير فى المرحلة القادمة، وإن ربنا يوفقه فى نادى آخر، أيا كان قراره كل واحد مسؤول عن قراراته وطموحاته وأهدافه فى الحياة مثله كمثل أى شخص، ليس لنا الحق أن نختار له، ربنا يوفقك يا حبيبى فى الخطوة المقبلة".

ورغم قصة حبهم، صدمت زوجة الشيخ الثانية، المتابعين بإعلان طلاقها منه، بعد وجهت لها أحد متابعيها على السوشيال ميديا سؤالاً:"مش فاهمة مخبية إنك انفصلتي ليه هي حاجة عيب لما انتي بالعقل ده كله وبتواجهي المشاكل مخبيه ليه"، لترد كالآتي: "مين قال إني مخبيه أو إنها حاجة عيب انتي دخلتي علي الاكونت عندي لقيتي حاجة تخص إني متجوزة لكن أكيد مش هطلع اتكلم في الموضوع وفي حياتي الخاصة على السوشيال ميديا عيب يا حبيبتي ده أبو بنتي ولا ديني ولا تربيتي تخليني أطلع اعمل شو واتكلم علي شخص في يوم من الأيام كان جوزى وعندى بنت منه ولا تنسوا الفضل بينكم".

ونشر أحمد الشيخ موخراً عبر حسابه الشخصي صوراً تجمع مع بناته "مكة وكايلا" معلقاً،:" كل ما أملكه".

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