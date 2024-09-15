حارس المقاولون السابق: حسام حسن قادر على إعادة منتخب مصر للسيطرة الأفريقية مرة أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد أحمد صابر حارس مرمى المقاولون العرب السابق، على أن حسام حسن لديه القدرة على إعادة منتخب مصر لمكانته الطبيعية مرة أخرى، على الساحة الأفريقية، ويعلق على اختياره لثلاثة حراس من النادي الأهلي في معسكر منتخب مصر الأخير في سبتمبر.

وقال صابر في تصريحات لموقع الخليج 365: "زاملت حسام حسن في منتخب مصر، الجميع يرى أنه شخص متعصب ولكنه عصبي داخل الملعب فقط، وخارج الملعب فهو شخص آخر ومن أفضل الشخصيات الذي يمكن أن يتم التعامل معهم".

وأضاف: "حسام حسن لديه الإمكانيات والطموح، التي تساعده لعودة منتخب مصر للمحافل الأفريقية والعالمية بشكل كبير".

وتابع: "يجب منح حسام حسن الفرصة كاملة للعمل، وقمنا بمنح الكثير من المدربين الأجانب دون المستوى الفرصة، والتشكيك الدائم في حسام حسن يؤثر على المنتخب الوطني وليس حسام حسن فقط".

وواصل: "اختلف مع الكابتن حسام حسن في اختياره لثلاثة حراس في المنتخب الوطني من النادي الأهلي، خلال معسكر سبتمبر الأخير، ولكن في النهاية هى اختيارات المدير الفني ويجب احترامها".

وأكمل: "وانضمام حمزة علاء للمنتخب الأول في المعسكر الماضي، جاء بسبب تألقه في أولمبياد باريس 2024 مع منتخب مصر الأوليمبي".

واختتم صابر تصريحاته: "من الوارد أن يكون ضم حسام حسن لحمزة علاء في معسكر منتخب مصر، على سبيل التكريم، وهذا أمر ليس به أي مشكلة".

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