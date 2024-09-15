"على كرسي متحرك".. أحد محبي إيهاب جلال يقدم العزاء في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

انطلق منذ قليل عزاء الراحل إيهاب جلال، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، المقام في مدينة الإسماعيلية.

وحصر أحد الأشخاص المحبين للراحل إيهاب جلال، على تقديم واجب العزاء، على الرغم من ظروفه الصحية، وعدم قدرته على المشي والتنقل بكرسي متحرك.

وشهدت مراسم العزاء، تواجد العديد من نجوم العديد من نجوم الكرة المصرية، والمسؤولين في محافظة الإسماعيلية بشكل عام.

ورحل إيهاب جلال عن عالمنا، يوم الأربعاء الماضي الموافق 11 سبتمبر الجاري، عن عمر يناهز 57 عاماً بعد صراع مع المرض.

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