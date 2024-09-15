حارس المقاولون العرب الأسبق يوضح حقيقة مجاملة المنظومة الرياضية للأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أوضح أحمد صابر حارس مرمى منتخب مصر ونادي المقاولون العرب في وقت سابق، حقيقة ما يثار في الكثير من الأوقات، حول المجاملة التي يتعرض لها الفريقين من قبل أطراف المنظومة الرياضية في مصر.

وقال صابر في تصريحاته لموقع الخليج 365: "الأهلي والزمالك يمثلان قوى عظمى في الكرة المصرية، لذلك نجد دائماً أن الصحافة القوية تتبع الأهلي والزمالك".

وأضاف: "الأمر الذي أتمنى أن يتغير مفهومه في الكرة المصرية، هو التحكيم أن يقوم الحكم باتخاذ القرارات بالشكل الصحيح، بعيداً عن ألوان التيشرتات، وفي الدوريات الأوروبية نرى أصغر الفرق تحقق الفوز دائماً على الفرق الكبيرة".

وتابع: "وأخطاء التحكيم واردة ولكن الفار في الوقت الحالي، سهل الأمر على الحكام بشكل كبير، والأهلي والزمالك لا يحتاجان إلى المجاملة، فهمها يمتلكون كل المقومات التي تساعدهم على الفوز".

وواصل: "وعلى الرغم من ذلك إلا أن الكرة المصرية تعاني من أزمة كبيرة، وهى تعليق الكثير من اللاعبين والمدربين أخطائهم على التحكيم، ولا بد أن يتم وضع قرارات وعقوبات قوية من اتحاد الكرة ضد أي مدرب أو لاعب، يتجاوز في حق الحكم".

واختتم: "المدربين واللاعبين في بعض الأوقات يكونوا غير موفقين، وهو الذي من الممكن أن يحدث في الوقت نفسه مع الحكم".

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