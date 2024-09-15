شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يسجل أول مشاركة أفريقية مع الأهلي بعد 247 يوما من الانضمام للأحمر والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مباراة الأهلي أمام جور ماهيا الكيني مشاركة عمر كمال لاعب الفريق لأول مرة مع الفريق في البطولات الأفريقية، رغم انضمامه للفريق الأحمر في يناير الماضي.

وجاءت مشاركة عمر كمال مع الأهلي في بطولة أفريقيا لأول مرة بعد 247 يوما منذ إعلان انضمامه للقلعة الحمراء بتاريخ 12 يناير الماضي قادما من مودرن سبورت، وقت أن كان مسماه القديم "مودرن فيوتشر".

ولم يتمكن عمر كمال من المشاركة مع الأهلي في بطولة أفريقيا في نسختها الماضية والتي توج بلقبها بسبب قيده في قائمة مودرن سبورت ومشاركته مع الفريق في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بالنسخة الماضية، لتكون مباراة جور ماهيا أول مشاركة رسمية لعمر كمال مع الأهلي في البطولات الأفريقية.

وشارك عمر كمال بديلا في الدقيقة 74 من مباراة جور ماهيا الكيني بدلا من يحيى عطية الله الذي اشتكى من إصابة في القدم، ليسجل أول مشاركة إفريقية مع الأهلي.