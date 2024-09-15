شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد للكراسي المتحركة يهزم أمريكا فى الودية الثانية استعدادًا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

فاز منتخب كرة اليد على الكراسى المتحركة على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 2-0 فى الودية الثانية التي جمعت المنتخبين اليوم، الأحد، على مجمع صالات د.حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر .

وجاء ذلك فى إطار الاستعدادات الأخيرة لمنتخب الفراعنة لخوض منافسات بطولة العالم للكراسي المتحركة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 15 إلى 22 سبتمبر الجاري على صالة د. حسن مصطفى.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز أمام أمريكا أمس في الودية الأولى بين المنتخبين بنتيجة 3-0.

ومن المقرر أن يعقد الإجتماع الفنى لبطولة العالم لكرة اليد للكراسى المتحركة غدا الأثنين ، بحضور مندوبى المنتخبات المشاركة لمناقشة تعليمات البطولة و نظامها ، على أن تفتتح يوم الثلاثاء على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .



ووجه اتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين دعوة إلى الأندية لحضور اللاعبين حفل افتتاح بطولة العالم للكراسى المتحركة فى الثالثة عصر الثلاثاء القادم على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

ويبدأ منتخب فراعنة كرة اليد للكراسى المتحركة مواجهاته بلقاء تشيلى يوم 17 سبتمبر فى الثالثة عصرا، قبل أن يلتقى مع البرتغال يوم 18 فى الثانية عشرة والنصف ظهراً، وأخيرا يلتقى مع الهند فى نفس اليوم بالفترة المسائية.