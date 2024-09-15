بنزيما هجوم الاتحاد أمام الوحدة في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة الوحدة بعد قليل ضمن منافسات الدوري السعودي.

ويستضيف الاتحاد نظيره الوحدة على ملعب الملك عبد الله الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويهدف العميد لحصد الثلاث نقاط في مواجهة الوحدة، ومواصلة الانتصارات في المسابقة السعودية الموسم الجاري، وكان الاتحاد قد حقق الفوز على الخلود، في الجولة الأولى بهدف مقابل نظيف ، بينما انتصر على التعاون بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية.

تشكيل الاتحاد اليوم أمام الوحدة في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: رايكوفيتش

في الدفاع: فواز الصقور- بيريرا - سعد ال موسى - حسن كادش

في الوسط: فابيينو - كانتي- حسام عوار

في الهجوم: موسى ديابي- بيرجوين - كريم بنزيما

لدى الاتحاد في رصيده 6 نقاط، في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري السعودي، في حين أن الوحدة يقبع في المركز الثامن برصيد 4 نقاط.

