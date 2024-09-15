شارل ليكلير اول المنطلقين في سباق جائزة اذربيجان الكبرى للفورميلا وان

ياسر رشاد - القاهرة - سيكون شارل ليكلير سائق فريق فيراري هو اول المنطلقين مساء الاحد في جائزة أذربيجان الكبرى للفورميلا وان على حلبة باكو وذلك بعد حصوله على المركز الأول في التجارب التأهيلية التي أقيمت اليوم السبت .

وجاء فوزه شارل ليكلير بالمركز الأول في التجارب التأهيلية متفوقا على سائق مكلارين الأسترالي أوسكار بياستري الذي حصل على المركز الثاني بفارق ثلث ثانية عن شارل ليكلير بينما جاء سائق فيراري كارلوس ساينز في المركز الثالث .

المركز الرابع كان من نصيب سائق ريد بول المكسيكي سيرجيو بيريز الذي تفوق على زميله بطل العالم وسائق فريق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابين الذي احتل المركز السادس بينما كان الفاصل بينهما هو سائق مرسيدس الأنجليزي جورج راسل الذي احتل المركز الخامس .

المركز السابع احرزه سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بينما كان صاحب المركز الثامن الأسباني فرناندو الونسو سائق فريق استون مارتن.

المفاجأة السارة في التجارب التأهيلية كانت هي تأهل الأرجنتيني الشاب فرانكو كولابينتو سائق فريق ويليامز الذي يخوض سباقه الثاني في تاريخه في سباقات الفورميلا وان في المركز التاسع وهو انجاز كبير للسائق الأرجنتيني فيما جاء زميلة البون في المركز العاشر .