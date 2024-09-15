الأهلي يهزم جورماهيا بثلاثية في دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الأهلي على جورماهيا الكيني بنتيجة ثلاثة أهداف من دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما حاليًا ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت الربع ساعة الأولى من أحداث المباراة إحراز رامي ربيعة مدافع الأهلي الهدف الأول في الدقيقة 14، وجاء الهدف الثاني من خلال اللاعب بيرسي تاو في الدقيقة 15.

سجل بيرسي تاو هدف التقدم في الدقيقة 73 بعد محاولة من وسام أبوعلي لتسديد الكرة ليمنعه دفاع الفريق الكيني لترتد الكرة لتاو الذي يسددها في شباك جورماهيا.



وكان جورماهيا سجل هدف تقليص الفارق لكنه ألغى بداعي وجود حالة تسلل.

وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة عقب خوض مباراة جورماهيا الكيني مباشرة اليوم في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا حيث تتوجه البعثة مباشرة من ملعب المباراة إلى مطار نيروبي، وتقام مباراة العودة يوم 21 المقبل في القاهرة.

