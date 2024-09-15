مكلارين تنتزع صدارة ترتيب بطولة العالم للفورميلا وان

ياسر رشاد - القاهرة - للمرة الاولى هذا الموسم نجح فريق مكلارين للفورميلا وان في اعتلاء قمة بطولة العالم للصانعين بعدما نجح سائقيه أوسكار بياستري و لاندو نوريس بتحقيق المركزين الأول والرابع على التوالي فيما تراجع فريق ريد بول بطل العالم إلى المركز الثاني بعد نتائج مخيبة خلال جائزة أذربيجان الكبرى عل حلبة باكو .

دخل فريق ريد بول السباق متصدرا لبطولة العالم برصيد ٤٤٦ نقطة ولم ينجح في حصد سوى عشر نقاط فقط بعد فوز ماكس فيرستابين بالمركز الخامس وخروج سيرجيو بيريز و الذي كان قريبا للغاية من المركز الثالث بلا نقاط بعد التصادم الذي حدث مع كارلوس ساينز سائق فيراري الذي اصيب هو الاخر بخيبة امل كبيرة بعدما كان قريبا من منصة التتويج .

فريق فيراري حصد المركز الثاني من خلال شارل ليكلير وبالتالي حصل على ١٨ نقطة فقط ليبتعد اكثر عن المنافسة عن لقب بطولة العالم للصانعين .

وهذا هو ترتيب بطولة العالم للصانعين بعد سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورميلا وان:

الاول : مكلارين ٤٧٦ نقطة

الثاني : ريد بول رايسنج ٤٥٦ نقطة

الثالث : فيراري ٤٢٥ نقطة

الرابع : مرسيدس ٣٠٩ نقطة

الخامس : أستون مارتن ٨٢ نقطة

السادس : ريد بول ٣٤ نقطة

السابع : هاس ٢٩ نقطة

الثامن : ويليامز ١٦ نقطة

التاسع : ألبين ١٣ نقطة

العاشر : صاوبر بلا نقاط