لاعبو الشباب يدعمون فهد المولد قبل لقاء القادسية في ظل حالته الصحية الحرجة

ياسر رشاد - القاهرة - حرص لاعبو نادي الشباب على دعم زميلهم فهد المولد قبل مباراة الفريق ضد القادسية، التي ستُقام مساء اليوم الأحد في ثالث جولات الدوري السعودي للمحترفين.



لاعبو الشباب يدعمون فهد المولد



أثناء عمليات الإحماء، حمل لاعبو الشباب قميص فهد المولد، الذي يغيب عن اللقاء بسبب تعرضه لحادث سقوط من شرفة منزله في الطابق الثاني بدبي.

كشفت التقارير الصحفية مساء اليوم عن آخر مستجدات الحالة الصحية للمولد، حيث أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" أن حالته تُعتبر حرجة للغاية.

ويعاني المولد من تهشم في الجمجمة وكسور في الرقبة وأجزاء أخرى من الجسم، ويخضع حالياً للعناية الفائقة في المستشفى.

وقد تم اتخاذ قرار بعدم نقله إلى الرياض عبر إخلاء طبي نظراً لاحتياج وضعه الاستقرار والرعاية الدقيقة في المستشفى.

كان فهد المولد قد حصل على إجازة قصيرة بعد مشاركته مع المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وسافر إلى دبي حيث وقع الحادث.

وحرص زملاؤه في نادي الشباب على إظهار دعمهم الكامل له في هذه الأوقات الصعبة، متمنين له الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى الملاعب.

