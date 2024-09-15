تعليق طريف من جورماهيا الكيني بعد السقوط بثلاثية أمام الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - علقت الصفحة الرسمية لنادي جورماهيا الكيني على خساره فريقهم أمام الاهلي منذ قليل بثلاثية من دون رد خلال اللقاء الذي أقيم بدوله كينيا لحساب ذهاب دور الـ 32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال الحساب الرسمي للنادي الكيني عبر وسائل التواصل الاجتماعي: لم يضربونا كثيرا على أرضنا وننتظر مباراه العودة في القاهرة.

ومن جهته قال مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء : سعيد بالفوز والأداء الذي قدمه الفريق اليوم أمام جور ماهيا.. بداية ‏جيدة لنا هذا الموسم بالفوز بثلاثية نظيفة خارج مصر وعدم استقبال أي ‏أهداف.‏

وأوضح كولر أن الفريق لم يتدرب في الفترة الماضية سوى أسبوعين فقط ‏وبدون اللاعبين الدوليين، الذين شاركوا مع الفريق قبل السفر بـ48 ساعة فقط، ‏لافتًا إلى أن الجهاز الفني بذل مجهودًا كبيرًا لتجهيزهم للمباراة.‏

وحرص كولر على توجيه الشكر للاعبين، مؤكدًا أنهم تحكموا في إيقاع المباراة ‏بشكل كامل والفوز بنتيجة جيدة.